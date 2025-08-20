भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की...

छतरपुर (राजेश चौरसिया) : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की और टीम का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में उत्साह की लहर दौड़ गई। दरअसल देश की उभरती हुई तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भी टीम में अपनी जगह बनाई है, जो कि छतरपुर जिले की रहने वाली हैं। क्रांति, भारतीय टीम की ओर से पहली बार विश्व कप खेलने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण छतरपुर, बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है।

छतरपुर जिले के घुवारा कस्बे की रहने वाली क्रांति गौड़ ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने अंतिम वनडे में 6 विकेट लेकर भारतीय टीम को 2-1 से सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्रांति की रफ्तार और सटीक गेंदबाजी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी हैं। क्रांति गौड़ के भारतीय टीम में चयन से छतरपुर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और क्रिकेट प्रेमी इसे ऐतिहासिक क्षण मान रहे हैं। क्रांति के कोच और परिवार ने उनकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की। स्थानीय निवासी रमेश यादव ने कहा कि क्रांति ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है और विश्व कप में भी कमाल दिखाने की उम्मीद है।

क्रांति गौड़ जैसे युवा खिलाडिय़ों और हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाडिय़ों के साथ भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे देश की निगाहें इस टूर्नामेंट पर टिकी हैं, और छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ से उम्मीद है कि वह अपनी रफ्तार से विरोधियों को परेशान करेगी।

इंदौर सहित देश के चार शहरों मे होंगे मुकाबले

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह वैश्विक टूर्नामेंट 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा और यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो यह मुकाबला कोलंबो में आयोजित होगा।

मुकाबले भारत के चार शहरों बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और श्रीलंका के कोलंबो में होंगे। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में और दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। 12 साल बाद भारत में हो रहे इस टूर्नामेंट में आठ टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में करेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। भारत 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेलेगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड, 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड और 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। सभी मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे।