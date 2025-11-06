दुनिया को धूल चटाने के बाद कल अपने गृह जिले में कदम रखेंगी क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रांति गौड़,जानिए  कल पूरे दिन का शैड्यूल

Edited By Desh sharma, Updated: 06 Nov, 2025 03:48 PM

छतरपुर(राजेश चौरसिया): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप चैंपियन खिलाड़ी क्रांति सिंह गौंड़ कल अपने गृह जिले छतरपुर आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे जिले में उत्साह का माहौल है और जगह-जगह स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं।

क्रांति गौड़ सुबह 11:30 बजे खजुराहो पहुंचेंगी और 12:45 बजे छतरपुर आएंगी। यहां कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एसबीआई बगौता शाखा और एसीसी सीमेंट कार्यालय में उनका सम्मान होगा। इसके बाद कृष्णा यूनिवर्सिटी में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा।

वे दोपहर में गुलगंज, बड़ा मलहरा और अंत में अपने गृह नगर घुवारा पहुंचेंगी, जहां नगर पंचायत द्वारा तुलादान सहित भव्य स्वागत किया जाएगा।